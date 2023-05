Hoje é dia de convocados da seleção nacional

Roberto Martínez anuncia, esta segunda-feira, às12h30, a lista de convocados da seleção nacional para os dois próximos jogos da fase de apuramento para o Euro 2024, frente a Bósnia-Herzegovina e Islândia.

Não são esperadas grandes mudanças na lista, em comparação com a primeira convocatória do espanhol, na sua estreia por Portugal. Certa é a ausência de João Mário, depois de o médio do Benfica ter anunciado a sua retirada da seleção.

João Neves, que esteve em destaque na equipa campeã nacional na fase final da época, é um dos nomes no esboço de Martínez, como o próprio revelou na Conferência Bola Branca, da Renascença, mas subsiste a dúvida se será solução para o imediato.