EUA esperam jogo "difícil" com Portugal no Mundial feminino

O selecionador dos Estados Unidos da América não ficou "nada" surpreendido com o apuramento de Portugal para o Mundial feminino e espera um jogo "difícil" frente à seleção nacional, na fase de grupos.

As campeãs do mundo são um dos adversários de Portugal no grupo E do Campeonato do Mundo. À margem de um encontro de selecionadores que estarão no torneio, esta quarta-feira, Vlatko Andonovski sublinha que "tudo começa do início" e que os EUA terão de dar o seu melhor para bater a seleção nacional, cuja presença na Nova Zelândia não espanta.

"Não me surpreendeu nada. São uma equipa muito boa, têm jogadoras muito boas. Eu conheço o Francisco [Neto] e, com a sua sabedoria e conhecimento, não me surpreende que ele tenha conduzido esta equipa a um bilhete para o Mundial", elogia o selecionador norte-americano.

O último jogo entre Portugal e EUA terminou com uma vitória das bicampeãs do mundo pela margem mínima. Vlatko assume que a sua equipa dificuldades na altura e não espera que em julho seja diferente.

"Vai ser um bom jogo, um bom espetáculo. Duas boas equipas vão encontrar-se na fase de grupos e será bom para os espectadores também. São uma equipa muito disciplinada e organizada. São taticamente muito inteligentes, muito técnicas, e têm muito boas individualidades."

Jéssica Silva é a portuguesa a seguir

Vlatko Andonovski destaca uma jogadora em particular: Jéssica Silva.

"Conheço-a bem, porque jogou no Kansas City Current. Eu vivo em Kansas City, por isso tive oportunidade de vê-la ao vivo. Será muito difícil jogar contra elas", destaca o selecionador dos Estados Unidos.

Também estão integrados no grupo de Portugal os Países Baixos e o Vietname. O selecionador dos EUA espera dificuldades contra todos.

"Todos os jogos serão difíceis. Não haverá um adversário mais ou menos difícil. Se não fores a tua melhor versão em cada minuto que estiveres no campo, não terás qualquer possibilidade de ter sucesso", declara.

O Mundial 2023 realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia. Portugal participa pela primeira vez na história.