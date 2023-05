Portugal empata e está fora do Europeu sub-17

A seleção nacional de sub-17 não foi além de um empate com a França e está fora do Campeonato da Europa.

A França abriu o marcador logo aos 10 minutos de jogo, por Tidiam Gomis. O selecionador nacional, Filipe Ramos, mexeu na equipa ainda na primeira parte e as alterações surtiram resultado.

Nuno Patrício entrou em campo aos 39 minutos e marcou o golo do empate aos 41.

Portugal estava obrigado a vencer a França para confirmar passagem, mas não conseguiu marcar o golo da vitória.

A seleção nacional perdeu a primeira jornada com a Alemanha, por 4-0, venceu a Escócia, por 2-1, mas tinha desvantagem na diferença de golos para a França que obrigava uma vitória na última partida. Com este empate, são os gauleses que fazem companhia à Alemanha no lote de equipas apuradas.