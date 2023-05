Sub-17 vencem e continuam na luta pelos "quartos" do Europeu

A seleção nacional masculina de sub-17 manteve-se na corrida aos quartos de final do Europeu da categoria, este sábado, ao vencer a Escócia por 2-1, em Debrecen, na Hungria, na segunda jornada do Grupo C.

Depois da goleada por 4-0 sofrida face à Alemanha, Olívio Tomé, aos três minutos, e Gonçalo Sousa, aos 20, marcaram os golos de Portugal. Lennon Connolly faturou, aos 88, para os escoceses, que tinham perdido por 3-1 com a França.

Na classificação, Portugal igualou os três pontos de alemães e franceses, que se defrontam ainda este sábado. A formação das quinas fecha a sua participação no Grupo C na terça-feira, frente à França, em Balmazújváros.