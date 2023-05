Federação segura Francisco Neto por mais quatro anos

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Francisco Neto, selecionador nacional da equipa feminina de futebol, até 2027, ano de Campeonato do Mundo.

Depois de garantir a presença no Mundial 2023, que se realiza no próximo verão, Francisco Neto vê aposta renovada da FPF, num reconhecimento do trabalho realizado e defendido a lógica de uma "política de estabilidade", como explica Fernando Gomes, presidente da FPF.

O treinador, de 41 anos, irá completar uma década à frente da seleção nacional. "É um privilégio poder continuar a trabalhar nesta instituição, que muito tem feito em prol do futebol feminino", diz Francisco Neto, "orgulhoso por poder continuar a fazer parte deste caminho".