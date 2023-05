Roberto Martínez destaca evolução "impressionante" de Jota no Celtic

O selecionador nacional, Roberto Martínez, está muito impressionado com a evolução de Jota no Celtic de Glasgow.

Em entrevista ao jornal escocês "The Herald", o técnico espanhol destaca que tem seguido o avançado português, de 24 anos, com muita atenção, "pelo que pode trazer à seleção e pela boa forma em que se encontra".

"A evolução dele tem sido muito impressionante. Diria que nos últimos quatro meses, em especial, ele tem assumido um papel muito maturo no seu clube. Está sempre envolvido nos grandes momentos e isso é importante. As estatísticas que temos dele são impressionantes, não só na Liga escocesa, como também na Liga dos Campeões", elogia.

Jota soma 14 golos e 11 assistências em 39 jogos pelo Celtic, esta temporada, e ajudou a equipa de Glasgow a conquistar, pela segunda vez consecutiva, o campeonato escocês e a Taça da Liga.



A importância de ultrapassar jogadores em drible



Além da capacidade de aparecer nos momentos decisivos - marcou três golos em cinco jogos com o grande rival do Celtic, o Rangers, e somou dois golos na fase de grupos da Champions -, Roberto Martínez destaca a qualidade do extremo no um para um, o que é "muito importante".



"Jota é um jogador que é muito importante para a seleção pelas qualidades que tem. É um jogador que tem este talento natural para bater jogadores em situações de um para um", assinala o selecionador.

Martínez lembra, contudo, que "há muita concorrência" para o lugar de Jota na seleção, com vários jogadores que "disputam grandes jogos pelos seus clubes há muito tempo". Ainda assim, o avançado do Celtic está no radar para os próximos jogos de Portugal, de qualificação para o Euro 2024, em junho, diante da Bósnia e Herzegovina e da Islândia.

Jota, que chegou ao Celtic na última época, por empréstimo do Benfica, e foi adquirido em definitivo no verão, nunca esteve na seleção AA.