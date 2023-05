Convocados de Portugal para Europeu Sub-17

Já é conhecida a convocatória dos Sub-17 para o Europeu da categoria.

O técnico Filipe Ramos chamou, para já, 23 jogadores, saídos de cinco clubes. A convocatória final terá 20 atletas. O Benfica é o mais representado.

O Europeu vai decorrer na Hungria de 17 de maio a 2 de junho.

A equipa das quinas está no Grupo C, juntamente com Alemanha, Escócia e França.

Convocatória:

FC Porto: Gil Martins, Gonçalo Ribeiro, Gonçalo Sousa, João Teixeira, Martim Fernandes

Sp. Braga: Nuno Patrício, Samuel Sousa

Benfica: André Moreira, Gonçalo Moreira, Gonçalo Oliveira, Guilherme Gaspar, João Fonseca, Martim Ferreira, Olívio Tomé, Tiago Freitas, Tiago Parente

Sporting: João Infante, João Simões, Rayhan Momade

V. Guimarães: Diogo Sousa, José Ribeiro, Ricardo Ribeiro, Rodrigo Duarte