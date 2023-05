Seleção feminina aponta para a manutenção na Liga das Nações

O selecionador nacional feminino aponta a manutenção como objetivo para a primeira edição da Liga das Nações.

Portugal soube, esta terça-feira, que vai integrar o grupo 2 da Liga A, juntamente com França, Noruega e Áustria, todas mais cotadas no "ranking" da FIFA. Em declarações ao Canal 11, Francisco Neto traça a meta para a participação na primeira divisão da nova competição.

"Vamos competir com as melhores, para nos tornarmos melhores, num grupo muito equilibrado, aberto. Acima de tudo, vamos tentar ser competitivos, somar pontos, com o primeiro grande objetivo da manutenção", sublinha o selecionador nacional.

Crescer frente aos mais fortes

Neto admite que Portugal vai ter "muitas dificuldades em todos os jogos", embora considere que "este é o caminho" para crescer.

França e Noruega, especialmente, são seleções de uma "dimensão incrível, com historial, equipas que lutam por títulos, com jogadoras a disputarem grandes competições, em grandes clubes".

A margem de erro será "muito reduzida". Contudo, Portugal espera chegar às últimas jornadas a depender só de si para continuar na Liga A. Os dois primeiros asseguram a manutenção. O terceiro classificado mede forças com um dos segundos classificados da Liga B num "play-off" de promoção. O último classificado do grupo desce de divisão.

A competição arranca a 20 de setembro, com as primeiras duas jornadas da prova. A "final four" joga-se entre 21 e 28 de fevereiro de 2024.



A seleção nacional vai disputar a fase final de um Mundial pela primeira vez na história, este verão, entre 20 de julho e 20 de agosto.