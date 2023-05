Portugal defronta França, Noruega e Áustria na Liga das Nações feminina

A seleção nacional de futebol feminino vai defrontar a França, Noruega e Áustria na Liga das Nações, que terá a sua primeira edição de sempre.

Portugal foi colocado no grupo A2. A seleção nacional vai defrontar quatro seleções que estão acima de Portugal no "ranking" FIFA. A França é 5.ª classificada, Noruega no 12.º lugar e a Áustria no 18.º posto.

O vencedor de cada grupo apura-se para a "final four", enquanto que as duas primeiras classificadas asseguram a manutenção na Liga A. Os terceiros classificados medem forças com os segundos classificados da Liga B num "play-off" de promoção. O último classificado desce de divisão à Liga B.

A competição arranca a 20 de setembro, com as primeiras duas jornadas da prova. A "final four" joga-se entre 21 e 28 de fevereiro de 2024.

A seleção nacional, 21.ª do "ranking" mundial, vai disputar a fase final de um Mundial pela primeira vez na história, este verão, entre 20 de julho e 20 de agosto.

Os grupos da Liga A

Grupo 1: Inglaterra, Países Baixos, Bélgica e Escócia

Grupo 2: França, Noruega, Áustria e PORTUGAL

Grupo 3: Alemanha, Dinamarca, Islândia e País de Gales

Grupo 4: Suécia, Espanha, Itália e Suíça