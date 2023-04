Último amigável antes do Mundial feminino serve para "tirar dúvidas para a convocatória"

Francisco Neto, treinador da seleção nacional feminina, acredita que o último jogo de preparação para o Mundial, esta terça-feira frente ao País de Gales, serve para crescer a equipa e tirar dúvidas para a convocatória final, que deverá acontecer dentro de dois meses.

"O País de Gales vai colocar-nos problemas diferentes do Japão. Será mais um teste importante para o nosso crescimento e para tomarmos decisões para a convocatória. Vamos tirar algumas dúvidas sobre algumas jogadores e algumas ideias", disse, em conferência de imprensa.

A seleção perdeu com o Japão na última sexta-feira, por 2-1, em Guimarães, palco do jogo de amanhã.

O País de Gales falhou o Mundial "por um golo aos 120 minutos", mas são uma "equipa que vem a crescer, com um jogo mais físico. São uma equipa intensa, com nove jogadoras do onze inicial a jogar em Inglaterra e habituadas a esse ritmo".

Francisco Neto gostaria que a equipa conseguisse prolongar os bons momentos que teve no Japão: "Temos de conseguir fazer isso durante mais tempo, não adianta 45 minutos, precisamos de 90".

As jogadoras vão regressar aos clubes para a reta final de temporada antes da primeira participação de sempre num Mundial feminino na história de Portugal.

"Estamos já a delinear com os clubes o final da época, um curto período de férias e depois o regresso. Vem aí algo muito grandioso, elas estão ansiosas e falamos muito sobre o que vai ser o Mundial para chegarmos lá da melhor maneira", termina.

Portugal apurou-se para o Mundial ao vencer o "play-off" intercontinental frente aos Camarões, em fevereiro.

O Mundial disputa-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. A seleção nacional integra o grupo E, juntamente com os Estados Unidos, vigentes bicampeões, os Países Baixos, "vices", e o Vietname.