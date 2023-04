Portugal defronta Japão para treinar tirar a bola às melhores

O seleção nacional feminina quer utilizar os particulares de preparação com Japão e País de Gales para aprender a ter bola sob pressão e limar arestas, de forma a subir de nível, com vista ao Mundial 2023.

Em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira, o selecionador nacional, Francisco Neto, assume que as jogadoras estão "muito felizes, muito animadas e com muita ansiedade" para que o Campeonato do Mundo comece. Contudo, admite que é preciso subir de patamar, para ter possibilidade de fazer um brilharete na Austrália e na Nova Zelândia.

"É um sonho muito grande, de muita gente. Temos a felicidade de o poder vivenciar e a felicidade está presente, mas também há muita responsabilidade. Temos de dar um passo em frente no nosso nível, para estar no Campeonato do Mundo com boas prestações", assume.



Nesse sentido, Neto foca-se, especialmente, na capacidade da seleção nacional de ter bola sob pressão e frente a equipas superiores:

"Temos de crescer na capacidade de ter bola sob pressão. Vamos encontrar o campeão [Estados Unidos da América] e o vice-campeão do mundo [Países Baixos] e temos de conseguir ter bola sob pressão, dominar algumas partes do jogo. Não queremos estar 90 minutos a defender. Queremos competir ainda mais com estas equipas de topo."

Japão encaixa no plano para o Mundial

O Japão, 11.º classificado do "ranking" FIFA e campeão do mundo em 2011, na Alemanha, é um bom adversário para trabalhar esse aspeto.

"O Japão tem um jogo posicional, principalmente com bola, muito diversificado. Tem muitas opções por dentro e por fora. É uma equipa com muita variabilidade, com jogadoras muito técnicas, que decidem sempre muito bem. Um bocadinho à imagem do que nós queremos, mas com outra estrutura posicional. Mas sem dúvida nenhuma é uma equipa muito poderosa e muito dominadora. O grande desafio será conseguir evitar a posse de bola de que o Japão tanto gosta", explica.

Portugal também vai defrontar o País de Gales, 31.º colocado do "ranking". Tanto frente às japonesas como às galesas, Francisco Neto quer bons resultados, pois dão confiança, mas "é no processo" que se foca.

"Este estágio vai permitir-nos perceber em que estado estamos e o que teremos de fazer para estarmos preparados para o Mundial", vinca.

Portugal defronta o Japão na sexta-feira, às 17h00, e o País de Gales na próxima terça-feira, às 17h30. Ambos os jogos de preparação para o Mundial terão lugar no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.