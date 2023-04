Portugal continua em nono e há novo líder do "ranking" FIFA

Portugal mantém a nona posição no "ranking" FIFA de seleções masculinas, na atualização desta quinta-feira.

Na última janela FIFA, a seleção nacional amealhou 4,68 pontos, para um total de 1707,22 pontos. Está a pouco mais de seis pontos da Itália, que teve um saldo negativo de 9,90 pontos em março. Além disso, Portugal aumentou a vantagem para a Espanha, que perdeu 9,86 pontos.

A grande mudança no "ranking" é, precisamente, no topo. A Argentina, que se sagrou campeã do mundo em dezembro e venceu os amigáveis que disputou em março, sobe ao trono e relega o Brasil ao último lugar do pódio. A França ascende do terceiro para o segundo lugar da lista.

Portugal terá nova oportunidade de amealhar pontos para o "ranking" da FIFA em junho. A equipa das quinas recebe a Bósnia e Herzegovina no dia 17, às 19h45, no Estádio da Luz, e visita a Islândia a 20, à mesma hora. Os dois jogos contam para a fase de qualificação para o Euro 2024.