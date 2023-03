Seleção nacional apresenta novos equipamentos a 3 de abril

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai apresentar os novos equipamentos das seleções nacionais no dia 3 de abril.

No site oficial, a FPF informa que os novos equipamentos - principal e alternativo -, a t-shirt de aquecimento e o casaco do hino "serão os principais destaques da coleção, que se destaca pelas suas cores vibrantes e pela ligação com a cultura e história portuguesa".

A nova coleção apresenta a nova tecnologia da Nike de "material de desempenho avançado", desenhada para corpos em movimento.

Das seleções AA, a primeira a estrear os novos equipamentos numa grande competição deverá ser a feminina, que disputa o Mundial 2023 a partir de 20 de julho, na Austrália e na Nova Zelândia.