Empate inglório. Portugal falha Europeu Sub-17

A seleção portuguesa Sub-17 de futebol feminino empata com a Alemanha, 2-2, na última jornada da Ronda de Elite e fica fora do Europeu da categoria.

A equipa das quinas precisava de derrotar a seleção germânica e chegou a estar a vencer por 2-0.

Marcaram Neide Guedes e Mafalda Mariano, aos 41 e 53 minutos.

No entanto, Leonie Schetter e Delice Boboy empataram.

No final, na Cidade do Futebol, as jovens alemãs fizeram a festa depois de terminarem com os mesmos sete pontos que Portugal, mas com melhor "goal average".



A fase final do Europeu realiza-se na Estónia, entre 14 e 26 maio.



Portugal já participou em dois Campeonatos da Europa de Sub-17, em 2014 e 2019.