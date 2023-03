Antunes sente que só servia para "bombeiro" na seleção

Vitorino Antunes sente que foi "dos mais castigados e injustiçados" na seleção nacional. O lateral-esquerdo do Paços de Ferreira lamenta não ter sido chamado para nenhuma fase final de uma grande competição.

Em entrevista à agência Lusa, publicada esta quarta-feira, Antunes diz que só era chamado à seleção quando era necessário apagar fogos.

"Sinceramente, acho que fui dos mais castigados e injustiçados. Fiz as fases de qualificação todas, estive inclusive no 'play-off' com a Suécia e, depois, na convocatória final [para o Mundial 2014] foram chamados três defesas-direitos. Também fiz a qualificação para o Euro 2016 e, depois, voltei a não estar presente. Sei apenas que, quando faltava alguém, chamavam o bombeiro Antunes", lamenta o defesa, que amealhou 13 internacionalizações durante a carreira, todas entre 2007 e 2017.



Agora com 35 anos, o antigo jogador de Roma, Málaga, Dínamo de Kiev, Getafe ou Sporting admite a "mágoa" de ter falhado sempre as fases finais. Para Antunes, "algumas opções não são fáceis de explicar".

"Não guardo rancor a ninguém, mas custou-me bastante ter ficado fora de algumas fases finais, como em 2016 [ano em que Portugal venceu o Europeu]. Não é que fosse um dos indiscutíveis, mas parece que só contava para certos jogos", desabafa o capitão do Paços de Ferreira.