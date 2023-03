Seleção sub-21 bate a Noruega em jogo de preparação

A seleção nacional sub-21 recebeu e venceu, por 3-0, a Noruega num jogo particular realizado na Póvoa de Varzim.

Afonso Sousa abriu o marcador logo aos 33 minutos de jogo na sequência de um canto cobrado por Fábio Vieira. O médio do Lech Poznan rematou à entrada da área, a bola desviou num adversário e terminou no ângulo da baliza.

Os restantes golos ficaram reservados para a reta final do jogo, já após as substituições de Rui Jorge. Vitinha, que entrou ao intervalo, fez o segundo, aos 66 minutos, e André Almeida fechou a contagem, em cima do apito final.

Portugal jogou de início com Celton Biai, Tomás Esteves, Penetra, Tomás Araújo, Lelo, Tiago Santas, Dani Silva, Afonso Sousa, Pedro Neto, Fábio Vieira e Henrique Araújo.

Jogaram ainda, a sair do banco, André Almeida, Francisco Conceição, David Costa, Samu Costa, Pedro Malheiro, Vasco Sousa, Nuno Tavares e Vitinha.

Portugal vai disputar o Campeonato da Europa no próximo verão. No grupo, defrontará a Geórgia, Países Baixos e Bélgica. É um Europeu que decide também quem estará nos Jogos Olímpicos. Os três primeiros classificados apuram-se.