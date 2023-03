Seleção sub-19 vence Croácia com Roberto Martínez na bancada

A seleção nacional sub-19 recebeu e venceu, em Barcelos, a Croácia, por 3-0, no terceiro jogo da Ronda de Elite, já com o apuramento para o Europeu garantido.

Portugal venceu com golos de Gustavo Sá, aos 15 minutos, Diego Moreira, aos 54, e Hugo Félix, aos 77.

Em Barcelos esteve o selecionador nacional, Roberto Martínez, mas assistiu apenas à primeira parte do jogo, antes de se deslocar à Póvoa do Varzim para assistir ao jogo dos sub-21 com a Noruega, às 19h00.

Com o apuramento já garantido, o selecionador Joaquim Milheiro aproveitou para rodar jogadores e operou oito alterações no onze, por comparação com a vitória frente à Chéquia.

Assim, substituiu André Gomes (guarda-redes), Martim Marques, Dário Essugo, João Muniz, Youssef Chermiti, João Neves, Carlos Borges e Hugo Félix, entrando Diogo Pinto (guarda-redes), Nuno Félix, Samuel Justo, David Monteiro, António Ribeiro, Rodrigo Ribeiro, Afonso Moreira e Diego Moreira.

No fim do encontro, o selecionador Joaquim Malheiro destaca a felicidade "pela conquista dos nove pontos, por termos uma equipa com qualidade de jogo, de intensidade elevada, com muita alma em todos os jogos".

"Hoje fizemos um conjunto de alterações e a equipa mostrou-se competente. Como treinador, sinto que tenho uma verdadeira equipa, com jogadores de qualidade e disponibilidade fantásticas, capazes de apresentar este elevado rendimento”, conclui.

Europeu disputa-se entre 3 e 16 de julho em Malta.