Eder acusa Susana Torres de se apropriar do golo no Euro 2016. "Fala dele como sendo dela"

Eder Lopes defende-se das acusações de ingratidão da sua antiga "mental coach", Susana Torres, em resposta à participação do internacional português no programa As Três da Manhã, da Renascença.

Tudo começou com um episódio do Extremamente Desagradável, em que Joana Marques analisou uma entrevista em que Susana Torres fazia várias afirmações sobre o seu trabalho com Eder. Na passada quinta-feira, o próprio avançado deu a sua versão dos factos.

Contudo, Susana Torres ficou desagradada com Eder e, num comunicado nas redes sociais, acusou-o de "ingratidão" e de dizer "tudo menos a verdade" sobre os 18 meses em que trabalharam juntos.