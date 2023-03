Wilson Eduardo e os assobios a João Mário. "Adeptos colocaram o clube acima da seleção"

Wilson Eduardo condena os assobios ao irmão João Mário, quando o médio do Benfica entrou em campo no Portugal-Liechtenstein, em Alvalade. Na opinião do mais velho da família Eduardo, os adeptos trocaram a ordem das prioridades no jogo da seleção nacional.

João Mário entrou aos 89 minutos e foi vaiado por parte do público presente no Estádio de Alvalade. Apesar de ser um jogo da seleção nacional, os adeptos do Sporting não esqueceram a controversa transferência do médio para o Benfica, na temporada passada. Em entrevista a Bola Branca, Wilson Eduardo lamenta o episódio.

"É triste, porque os adeptos acabaram por colocar o cube à frente da seleção e à frente da nação, e isso é triste. Vi as declarações do presidente da Federação Portuguesa de Futebol e acredito que o sentimento seja de tristeza. Um jogador que está a representar e a defender o país ser assobiado quando entra não é normal, mas o João Mário está habituado a lidar com isso no clube. Mas é uma situação que não é boa", lamenta.