Seleção feminina alcança nova melhor classificação de sempre no "ranking" FIFA

A seleção nacional feminina de futebol sobe, esta sexta-feira, ao 21.º lugar do "ranking" FIFA, a sua melhor classificação de sempre.

As vitórias sobre a Nova Zelândia, em jogo de preparação, e Camarões, que garantiu a qualificação inédita para o Mundial, garantiram mais 8,42 pontos a Portugal, que fica às portas do "top-20" da hierarquia.

É a quarta vez consecutiva que Portugal melhora o seu melhor "ranking" de sempre. Em agosto de 2022, subiu ao 27.º lugar, em outubro escalou até 23.º e, em dezembro, ascendeu à 22.ª posição. Agora, chega a 21.º.

No topo da lista continuam, inamovíveis, os Estados Unidos da América, bicampeões do mundo e adversários de Portugal na fase de grupos do Mundial 2023. As outras equipas do grupo E são os Países Baixos, vigentes vice-campeões, oitavos do "ranking", e o Vietname, 33.º.

O pódio da FIFA é completado pela Alemanha, finalista vencida do Euro 2022, e pela Suécia, vice-campeã olímpica. Em quarto está a Inglaterra, campeã da Europa, e em quinto a França. Em sexto, o Canadá, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

A fase final do Mundial 2023, em que Portugal participará, realiza-se na Austrália e na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto.