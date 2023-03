Presidente da FPF condena assobios a João Mário em Alvalade

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, condena os assobios a João Mário, no Estádio de Alvalade, quando o médio do Benfica entrou na segunda parte do Portugal-Liechtenstein.

"Foi com incredulidade, tristeza e desagrado que vi ontem um jogador da Seleção Nacional, João Mário, ser assobiado por uma parte do público presente no Estádio de Alvalade", escreve Fernando Gomes, em mensagem publicada no site oficial da FPF, esta sexta-feira.

Formado no Sporting - cuja casa é Alvalade -, João Mário assinou pelo Benfica, na temporada passada, depois de ter regressado, por uma época, à "casa-mãe", por empréstimo do Inter de Milão. Os leões fizeram uma proposta para continuar com ele, mas o internacional português optou, ao invés, por rescindir com os italianos e rumar à Luz a custo zero.

O Sporting exige 30 milhões de euros de indemnização, devido a uma cláusula - incluída na transferência do médio de Alvalade para Itália, por 45 milhões de euros, em 2016 - que lhe dava prioridade na contratação de João Mário e que garantia compensação caso ele fosse para um rival.

Os leões consideram que a forma como o jogador rescindiu o vínculo com o Inter para assinar a livre custo com o Benfica foi uma manobra para escapar à cláusula contratual. O caso está entregue na FIFA.