Martínez prescinde de Diogo Leite e Matheus Nunes frente ao Liechtenstein

Roberto Martínez deixou Diogo Leite e Matheus Nunes fora da convocatória para a receção de Portugal ao Liechtenstein, jogo de arranque da qualificação para o Euro 2024.

O selecionador nacional chamou 25 jogadores para estágio, mas só 23 entram na ficha de jogo, pelo que estava obrigado a prescindir de dois. Elegeu o central do Union de Berlim e o médio do Wolverhampton.

A juntar à dispensa de Pepe, sem direito a substituto, a seleção fica apenas com quatro centrais para o jogo - Rúben Dias, António Silva, Gonçalo Inácio e Danilo Pereira.

Já o lote de jogadores que podem ocupar, melhor ou pior, a posição de médio-centro é abundante: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otávio, João Mário, Rúben Neves e Vitinha.

Importante referir, ainda, que face à lesão de Diogo Costa, que foi dispensado, deverá ser Rui Patrício o titular frente ao Liechtenstein. Celton Biai, guarda-redes dos sub-21, foi incluído na convocatória.

O Portugal-Liechtenstein está marcado para as 19h45, em Alvalade, e terá arbitragem do norueguês Espen Eskas. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.