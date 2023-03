Arranca hoje a era Roberto Martínez na seleção nacional

Arranca em efetivo, esta quinta-feira, a era Roberto Martínez na seleção nacional. No primeiro jogo sob o comando do técnico espanhol, a expectativa é que Portugal abra a fase de qualificação para o Euro 2024 com uma goleada ao Lechtenstein. Lotação esgotada, no Estádio de José Alvalade, para ver como joga a seleção portuguesa com o sucessor de Fernando Santos. O antigo selecionador era criticado pelo estilo pouco atrativo, pelo que os adeptos estarão à espera de uma prestação mais ofensiva do que aquilo a que foram habituados desde 2014. Sem Diogo Costa, lesionado, Rui Patrício, o guarda-redes português mais internacional de sempre (105 jogos), deverá voltar à baliza, algo que já não sucede, em jogos oficiais, desde junho de 2022.

Na defesa, os centrais Diogo Leite e Gonçalo Inácio poderão fazer a estreia absoluta na seleção AA. Pepe é baixa certa devido a problemas físicos.

Cristiano a titular ou no banco?

A grande incógnita gira em torno de Cristiano Ronaldo, que reagiu mal quando foi relegado ao estatuto de suplente no Mundial 2022. Com o novo selecionador, surge a dúvida sobre qual será o papel do capitão, de 38 anos, que joga num campeonato periférico e que tem a forte concorrência de Gonçalo Ramos, que esta época leva 24 golos em 36 jogos.

Ronaldo também protagonizou um episódio desagradável com Fernando Santos no Qatar. Ao ser substituído, diante da Coreia do Sul, na fase de grupos, disse "estás com muita pressa para me tirar", juntamente com dois expletivos. No entanto, em declarações aos jornalistas no final do encontro, na zona mista, negou que o desentendimento tivesse sido com o agora ex-selecionador. Foi o próprio Engenheiro, dias depois, que desmentiu Cristiano e que admitiu que não tinha gostado "mesmo nada" das palavras do capitão.

Cristiano Ronaldo admitiu, na terça-feira, que chegou a ponderar deixar a seleção, depois do Campeonato do Mundo: "Não vou mentir, coloquei todas as opções em cima da mesa." "Depois do Mundial, todas as hipóteses estiveram em cima da balança. Refleti, refleti com a minha família e depois chegámos à conclusão de que não era altura de atirar a toalha ao chão. Aprendi muito com isso e estou muito contente por regressar. O selecionador diz que conta comigo. Ainda tenho muito para dar, sinto isso e quero isso", afirmou. Caso seja utilizado frente ao Liechtenstein, CR7 passará a ser o jogador mais internacional da história em seleções masculinas, com 170 internacionalizações. Para já, está empatado, com 169, com o kwaitiano Bader Al-Mutawa, que vai falhar os próximos jogos da sua seleção, após ter ficado de fora as opções do português Rui Bento.