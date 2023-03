"Tenho esperança que Martínez repita as conquistas de Fernando Santos"

Luís Castro espera que Roberto Martínez tenha sucesso na seleção portuguesa e coloca a fasquia bem alto, ao desejar que tenha a possibilidade de repetir os feitos do seu antecessor.

"A minha esperança é que consiga as grandes conquistas que o Fernando [Santos] conseguiu para o futebol português", deseja, considerando que o treinador espanhol "tem qualidade, um trajeto muito bom e está a ser rodeado por pessoas muito competentes".

O treinador português do Botafogo foi associado ao cargo agora ocupado por Martínez, mas esclarece que essas notícias passaram-lhe ao lado. "Não estive atento", responde.

Sobre o sistema em que jogará a seleção nacional, numa altura em que se avança com a possibilidade de o novo treinador adotar um sistema de três centrais, Luís Castro tem apenas a "certeza de que haverá sistemas alternativos"

O futuro do futebol vai passar por alternâncias dentro do jogo para que o adversário não se consiga adaptar", sustenta. Roberto Martínez estreia-se pela seleção portuguesa esta quinta-feira, frente ao Liechtenstein, e joga no domingo, com o Luxemburgo, nas duas jornadas inaugurais da fase de apuramento para o Euro 2024.