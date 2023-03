Sub-17. Portugal vence Eslováquia

A seleção portuguesa de futebol de Sub-17 venceu a Eslováquia, por 2-0, em Viseu, no primeiro dos três jogos do Grupo 5 da Ronda de Elite de apuramento para o Campeonato da Europa de 2023, na Hungria.

No Estádio Municipal do Fontelo, Portugal marcou logo aos seis minutos, com Martim Ferreira, oportuno, a desviar ao primeiro poste um canto do lado direito, e fechou o resultado aos 89, com um golo de belo efeito de Rodrigo Duarte, a rematar colocado, ao ângulo da baliza.

Foi um Portugal dominador que não deu qualquer oportunidade à Eslováquia de alvejar com êxito a baliza defendida por Gonçalo Ribeiro.

De resto, as melhores e únicas oportunidades claras de golo foram do lado português.

Na retina ficou, aos 43 minutos, uma finalização de calcanhar de Gil Martins, que o guarda-redes eslovaco defendeu sobre a linha de golo.

No segundo tempo, antes do 2-0, Nuno Patrício, aos 78 minutos, teve um bom lance individual que só não deu golo porque Hudók fez uma grande defesa.

Os sub-17 de Portugal voltam a entrar em campo no sábado, para defrontarem, no Estádio João Cardoso, em Tondela, pelas 15h00, a seleção da Polónia, que no primeiro jogo do dia venceu a República Checa por 1-0.

Garantem o apuramento direto para o Europeu de sub-17 os vencedores de cada grupo da Ronda Elite e ainda os sete melhores segundos classificados.

A fase final da competição vai realizar-se na Hungria, entre os dias 17 de maio e 2 de junho.