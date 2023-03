Cristiano Ronaldo. "Tenho a certeza que Portugal será uma equipa com mais ataque"

O avançado Cristiano Ronaldo está muito feliz por regressar à seleção e deixa elogios às mudanças introduzidas por Roberto Martinez.

“Só a mudança em si é positiva para nós. Ar fresco, ideias novas. Há muitos jogadores diferentes, possivelmente o sistema mudará, mas não me compete falar disso. As mudanças são boas na vida. O que vivemos na Seleção é muito positivo. Sente-se algo especial e positivo. A intensidade é muito boa, é diferente. Tenho a certeza que a Seleção estará preparada para o que vier. Tenho a certeza que Portugal será uma equipa com mais ataque", considerou.

Segundo CR7, "o que mais notei é a dinâmica, sempre a andar, não há muitas paragens. O grupo está bem repartido. As coisas têm corrido bem. Nota-se que todos os jogadores estão na expectativa de jogar bem. Quando se sente isso é bom".

Em conferência de imprensa, o capitão da seleção confirma que ponderou abandonar a equipa das quinas, mas diz-se muito feliz por estar de regresso. "Não vou mentir, coloquei todas as opções em cima da mesa".

