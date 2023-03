João Félix: "Vamos atacar com mais gente, ser mais pressionantes e controlar mais"

João Félix acredita que a seleção nacional vai ser mais ofensiva com Roberto Martínez no comando técnico do que com Fernando Santos.

Em conferência de imprensa, o atual jogador do Chelsea espera que a seleção jogue ao ataque: "Ainda não tivemos jogos e ainda não treinei. Não sei como vai ser a dinâmica de jogo, mas acho que vamos atacar com mais gente, ser mais pressionantes e controlar mais o jogo". Antes, tinha dito que "ainda não sabe" se a seleção será mais ofensiva.

O avançado do Chelsea explica que no segundo dia de estágio "já falamos um pouco mais divididos por posições para o treinador explicar as dinâmicas que tem para nós".

Com a estreia marcada frente ao Liechtenstein, Félix garante que a motivação será a mesma.

"A responsabilidade de representar o país é grande. Por si só já é motivo de encarar o jogo de forma séria. É mais um jogo para desfrutar e ser feliz", atira.

Sobre Roberto Martínez, Félix deixou elogios ao seu trabalho ao serviço da Bélgica: "Fez um grande trabalho, colocou-os na primeira posição do 'ranking', o que significa que fez um grande trabalho, mesmo sem conquistar títulos".

Sem direito a perguntas sobre Chelsea e Benfica



João Félix recusou-se a responder a uma questão sobre a Liga dos Campeões e a possibilidade de reencontrar o Benfica. Sobre a troca de clubes de janeiro, quando assinou pelo Chelsea por empréstimo do Atlético de Madrid, o avançado foi curto.

"Preferia falar só da seleção e deixar o clube de parte. Estou a gostar da mudança e a adaptar-me bem", terminou.