Uma questão de "timing". "Pote e Florentino têm nível para estar na seleção"

Pedro Gonçalves, do Sporting, e Florentino Luís, do Benfica, são dois dos jogadores que não entraram na primeira convocatória de Roberto Martínez, mas que o novo selecionador coloca entre as opções.

Estes dois nomes foram, inclusivamente, citados pelo espanhol como atletas "com nível para jogar na seleção".

"Temos muitos jogadores com qualidade para estar na seleção. O Pedro Gonçalves tem nível para jogar na seleção, mas temos muitos jogadores que jogam na mesma zona. Este estágio é um ponto de partida. Preciso de criar um ambiente competitivo. O Florentino, o Pedro Gonçalves, são jogadores muito importantes, fazem parte da seleção", afirma.