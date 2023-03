Ponto final, parágrafo. Rafa na seleção é novela sem sequela

A possibilidade de Rafa Silva regressar à seleção portuguesa é um caso totalmente encerrado e, tal como já tinha referido Roger Schmidt, é uma decisão irreversível. Foi isso mesmo que comprovou Roberto Martínez, após a conversa com o avançado, em que tentou perceber se ainda havia margem para uma nova ponderação do atleta que se retirou da seleção, em setembro de 2022, depois de ter sido chamado por Fernando Santos para dois jogos da Liga das Nações

O novo selecionador respeita a decisão de Rafa e revela que não foi possível persuadi-lo a mudar de ideias. "Tentei falar com o Rafa, mas disse-me que o seu tempo na seleção está fechados. Temos de respeitar um jogador, com muita experiência".

Fica assim colocado uma pedra definitiva sobre o assunto. Rafa, de 29 anos, não é opção para a seleção portuguesa de futebol. Na sua primeira convocatória, Roberto Martínez fez três mudanças em relação aos jogadores chamados para o Mundial do Qatar.

Saem William Carvalho, Ricardo Horta e André Silva; entram Gonçalo Inácio, Diogo Leite e Diogo Jota. A seleção nacional tem dois jogos marcados para a pausa do final deste mês. Recebe o Liechtenstein a 23 de março e visita o Luxemburgo, no dia 26. Partida a contar para a fase de qualificação para o Euro 2024. Jogos com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.