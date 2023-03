Roberto Martinez “gostaria de contar com Rafa” na Seleção

O treinador Nuno Campos diz que a porta da seleção não está fechada para Rafa Silva.

Apesar da autoexclusão da equipa das quinas, o atacante do Benfica ainda não estará descartado pelo selecionador Roberto Martínez, acredita Nuno Campos.

“Penso que da parte do selecionador não estará [a porta fechada], como se ele fosse treinador em qualquer equipa nunca estaria. No entanto, aqui é uma decisão pessoal e terá de ser o Rafa a tomar essa decisão. Tomou no passado com o Fernando [Santos], não sei se mudará algo”, disse.

Nuno Campos acrescenta: “Acho que da parte do treinador gostaria de contar com o Rafa porque o Rafa é um jogador que lhe iria dar muitas soluções ofensivas e aportar muito à nossa seleção”.

O técnico Nuno Campos acredita que também Diogo Jota, orientado no Paços Ferreira, vai regressar ao lote de eleitos, após a lesão grave que o afastou do Mundial do Qatar.

A primeira convocatória de Roberto Martinez é divulgada esta sexta-feira, a partir das 12h30.

Portugal inicia a campanha de apuramento para o Europeu 2024. A equipa das quinas recebe o Liechtenstein e depois o Luxemburgo.