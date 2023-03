Costa diz que candidatura ibérica com Marrocos "ajudará a unir o que nada deve separar"

"Somos dois continentes vizinhos que querem trabalhar em conjunto. Não somos dois continentes distantes que se querem guerrear, pelo contrário: querem celebrar em conjunto a prática desportiva e todos os valores associados: a competição saudável, justa e regulada. É uma mensagem muito importante. Esta é a primeira vez que há uma candidatura conjunta entre as duas margens do Mediterrâneo e seguramente vai ajudar a unir aquilo que nada deve separar", destacou.

No discurso na 34.ª Cimeira Luso-Espanhola, o primeiro-ministro salientou que esta candidatura íbero-marroquina "tem uma mensagem muito importante para mundo e muito importante, em particular, para a Europa e para África".

António Costa congratulou-se, esta quarta-feira, com o anúncio da integração de Marrocos na candidatura conjunta de Portugal e Espanha à organização do Mundial 2030 .

Ideia era antiga

Costa revelou que já no início do desenvolvimento da candidatura ibérica havia a intenção de incorporar Marrocos, no entanto, os regulamentos da FIFA não permitiram que federações de duas confederações diferentes (UEFa e CAF, neste caso) organizassem o Mundial em conjunto.

"O presidente da FIFA, entretanto, entendeu que se devia mudar os regulamentos, para permitir uma outra candidatura multicontinental", explicou o primeiro-ministro, em alusão à candidatura conjunto de Egito, Grécia e Arábia Saudita, países de três continentes diferentes: África, Europa e Ásia.

O Rei de Marrocos, Mohammed VI, anunciou, na quarta-feira que o país africano se vai juntar a Portugal e Espanha na candidatura à organização do Mundial 2030.