Schmidt não acredita que Rafa reconsidere reforma da seleção

Roger Schmidt está convencido de que Rafa não irá reconsiderar a retirada da seleção nacional. O treinador do Benfica sustenta que a decisão tomada pelo jogador foi objeto de grande reflexão e, na sua opinião, é irreversível.

"Em relação à seleção nacional, o Rafa tomou e decisão de se retirar de forma pensada e, na minha opinião, não irá reconsiderar", refere o técnico alemão, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Marítimo, no Seixal.

Apesar da mudança técnica na seleção, com a entrada de Roberto Martínez para o lugar de Fernando Santos, Rafa deverá manter a sua decisão e continuar a jogar apenas com a camisola do Benfica, mesmo estando na pré-convocatória do espanhol.