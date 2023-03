Rafa e vários possíveis estreantes na pré-lista de Roberto Martinez

O selecionador Roberto Martinez está a poucos dias de divulgar a primeira lista de convocados. A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quarta-feira que o técnico espanhol começou por analisar 200 nomes. Há várias estreias e uma surpresa.

Rafa, avançado do Benfica, que tinha pedido dispensa da equipa das quinas antes do Mundial, ainda com Fernando Santos no comando técnico, está na lista.

Florentino (Benfica), Nuno Santos (Sporting), Abdu Conté (Troyes), Francisco Conceição (Ajax), Xeka (Rennes), João Moutinho (Spezia), Angel Gomes (Lille), Mathias Lage (Brest), André Almeida (Valência), Diogo Leite (Union Berlim) e Vitinha (Marselha) são alguns dos nomes que podem estrear-se na equipa das quinas.

Nota ainda para a presença de Ángel Algobia. O médio defensivo espanhol, de 23 anos, tem dupla nacionalidade. Joga no Getafe depois de ter feito a formação no Rayo Vallecano.

A primeira convocatória de Roberto Martinez vai ser conhecida a 17 de março.

Portugal vai estrear-se na fase de qualificação para o Euro 2024, frente a Liechtenstein, a 23 de março, e Luxemburgo, no dia 26.

Também fazem parte do grupo J de apuramento para o Euro 2024, na Alemanha, as seleções de Islândia, Eslováquia e Bósnia-Herzegovina.