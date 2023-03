FIFA revela poster oficial do Mundial feminino

A FIFA revelou o poster oficial do Mundial feminino, que se realizará entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia.

Ao todo, há dez posters: nove para cada cidade anfitriã e um geral, numa coleção "unificada, capturando o tema do torneio". "Beyond Greatness", que em português pode ser traduzido para "Além da Grandeza".

No coração do poster oficial do Mundial 2023, estão "três silhuetas femininas fortes, que simbolizam a criação de mudança positiva no desporto feminino", explica a FIFA. O troféu ao centro leva o foco para a "excelência desportiva", numa luta contínua para "elevar o jogo". A bola multicolor como pano de fundo significa o que une os anfitriões e o mundo: o futebol. As silhuetas de jogadoras a azul, uma a rematar e outra a celebrar, representam atleticismo, talento e paixão.

Os posters das noves cidades mantêm as três silhuetas femininas, com marcos históricos, vida selvagem e temas culturais únicos de cada uma.

Portugal vai estar no Campeonato do Mundo, pela primeira vez na história. Integra o grupo E, com Estados Unidos da América, vigentes bicampeões mundiais, Países Baixos, vice-campeões, e Vietname.