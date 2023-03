Seleção feminina prepara Mundial com particulares frente a Japão e País de Gales

A seleção nacional feminina vai disputar dois particulares em abril, frente a Japão e País de Gales, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal receberá as duas equipas no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. Defrontará o Japão no dia 7 e o País de Gales a 11. Ambos os jogos têm apito inicial marcado para 17h30.

Dois particulares de preparação para o Mundial 2023, para o qual Portugal garantiu, em fevereiro, apuramento inédito.

A seleção nacional integrará, na Austrália e na Nova Zelândia, o grupo E, juntamente com os Estados Unidos, vigentes bicampeões do mundo, os Países Baixos, vice-campeões, e o Vietname.