"Vamos fazer o máximo para que continuem a sentir orgulho na seleção"

O selecionador nacional de futebol feminino garante que a equipa, depois de ter feito história ao qualificar-se pela primeira vez para a fase final de um Campeonato do Mundo "tudo irá fazer para em julho estar ao nível para poder representar bem o país".

"Desejamos que todos os portugueses se orgulhem de nós, porque nós vamos, de certeza absoluta, fazer o nosso máximo", diz Francisco Neto, a partir da Nova Zelândia.

O treinador participou à distância na receção do Presidente da República à comitiva nacional, no Palácio de Belém. Francisco Neto não viajou com a seleção, porque ficou na Nova Zelândia a selecionar o local onde a equipa vai estagiar durante o Campeonato do Mundo, que se realiza naquele país e na Austrália, entre 20 de julho e 20 de agosto.