Seleção feminina recebida em euforia após concretizar sonho "de muitas gerações"

A seleção nacional foi recebida em euforia, no regresso a Portugal, esta sexta-feira, após conseguir o primeiro apuramento da história para o Mundial feminino. Foi a concretização do "sonho de muitas gerações".

Em declarações aos jornalistas, à saída do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a capitã da seleção, Dolores Silva, destacou a receção "incrível" das dezenas de adeptos presentes e admitiu que "ainda está a cair a ficha" do apuramento histórico conseguido na Nova Zelândia.

"É um momento muito feliz para todas nós. Representa tudo, representa o momento mais feliz de todas as nossas carreiras. É um sonho de muitas gerações, é um abrir de portas. Deixa-nos extremamente orgulhosas, felizes e muito emocionadas. É um momento bonito e histórico. Agora, é prepararmo-nos da melhor maneira possível. Vão estar no Mundial as melhores equipas do mundo, é um torneio extremamente exigente, com seleções muito fortes, nomeadamente no nosso grupo", salientou.

Carole Costa também falou aos jornalistas e realçou que todas na seleção estão "muito contentes" e só querem, por agora, "desfrutar".

"Está aos olhos de toda a gente o trabalho que tem sido feito nos clubes e na Federação. Fomos a dois Europeus, agora vamos ao Mundial. Só queremos festejar, festejar e festejar. Estamos muito contentes com esta receção incrível. Agora, vamos a mais", atirou a central, que marcou, frente aos Camarões (2-1), o golo que deu o apuramento a Portugal.



"Quebrar de uma barreira cultural"

Francisco Neto ficou na Nova Zelândia, a escolher o quartel-general de Portugal. Na ausência do selecionador, quem falou aos jornalistas foi Mónica Jorge, diretora da Federação Portuguesa de Futebol (FPF):

"Os portugueses estão tão orgulhosos como nós. [Apuramento] representa uma modalidade em crescimento. A FPF está a apostar já há algum tempo, com resultados positivos a todos os níveis. Mais uma página bonita da história que se escreveu. Concretizou-se da melhor forma. No Mundial, é fazer o nosso melhor. Continuar a fazer mais, querer mais. A participação no Mundial vai fazer crescer toda a gente: as jogadoras, os clubes e uma liga que queremos cada vez mais forte e competitiva."

A comitiva da seleção seguiu, depois, para o Palácio de Belém, para ser recebida pelo Presidente da República. Para Mónica Jorge, o convite de Marcelo Rebelo de Sousa representa "o quebrar de uma barreira cultural".

Portugal ficou inserido no grupo E do Mundial 2023, juntamente com Estados Unidos, Países Baixos e Vietname. A fase final realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.