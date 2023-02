Portugal no Mundial. Parabéns de Costa e Ronaldo e convite de Marcelo para Belém

O Presidente da República, o primeiro-ministro e Cristiano Ronaldo felicitam a seleção feminina pelo apuramento para o Mundial 2023.

No site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa "saúda calorosamente" a equipa das quinas, "pelo passo inédito no futebol português", rumo à primeira fase final de um Campeonato do Mundo na sua história.

O chefe de Estado informa, ainda, que irá receber a seleção feminina no Palácio de Belém. A data do convite para a visita não é revelada.

O primeiro-ministro, António Costa, dá os parabéns à seleção no Twitter: "Histórico! Portugal bate Camarões e garante apuramento inédito para o Mundial de futebol feminino. Parabéns pela enorme conquista!"

Cristiano Ronaldo também não perdeu a ocasião. No Instagram, o capitão da seleção masculina deu os "parabéns por este apuramento histórico" para o Mundial 2023. "Vamos!", escreveu o avançado, nas "stories".

Portugal apurou-se para o Mundial ao derrotar os Camarões, por 2-1, na final do "play-off" intercontinental. Fica inserido no grupo E, com Estados Unidos da América, Países Baixos e Vietname. A fase final realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.