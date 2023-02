Francisco Neto enaltece "ousadia" de Portugal. "Só tínhamos de concretizar"

O selecionador nacional feminino não esconde a emoção pelo apuramento para o Mundial 2023, pela primeira vez na história. Para Francisco Neto, perante a ambição dos objetivos traçados, Portugal só tinha de fazer o seu trabalho frente aos Camarões e entrar nos livros.

Em declarações ao Canal 11, após a vitória, por 2-1, sobre as africanas, no "play-off" intercontinental, Neto admite que havia "alguns nervos" na seleção, antes do apito inicial, mas também uma crença muito grande.

"Eu disse na roda, às jogadoras: esta direção, em nome do nosso presidente, teve a ousadia, se me permitem dizer, no seu plano de objetivos para esta época, de colocar Portugal num Mundial e num Euro. Conseguimos concretizar o desejo da nossa direção e isso orgulha-nos muito. Era um objetivo difícil, sabíamos todos, mas depois da mensagem do presidente, publicamente, nós só tínhamos de concretizar", frisa.



Diana Gomes e Carole Costa marcaram os golos de Portugal frente aos Camarões, esta quarta-feira, em Hamilton, na Nova Zelândia.

A seleção nacional fica integrada no grupo E do Mundial 2023, com Estados Unidos, bicampeões em título, Países Baixos, vice-campeões (e campeões da Europa em 2017), e Vietname. A fase final realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.