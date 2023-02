Rumo à história. Pés a escaldar são o antídoto de Portugal contra a tarimba dos Camarões

A seleção nacional feminina tenta, esta quarta-feira, a partir das 6h30, apurar-se, pela primeira vez na história, para a fase final de um Mundial. Portugal, que está em forma e com faro de golo, terá pela frente, no jogo do "tudo ou nada", uma equipa de Camarões experiente em Mundiais e hábil a fechar as portas da baliza. "Ou vai ou racha". A expressão popular define o que está em jogo para Portugal, na antecâmara do duelo com os Camarões, em Hamilton, na Nova Zelândia. Vencer é fazer história, possibilitada pelo aumento do número de seleções participantes na fase final de 24 para 32. Perder é repetir a desilusão de todas as ocasiões anteriores e ter de esperar mais quatro anos para poder voltar a tentar. Portugal derrotou seleções teoricamente superiores como Sérvia - na luta pelo segundo lugar na fase de qualificação europeia -, e Bélgica e Islândia - já no "play-off" europeu - para chegar aqui. Agora, só falta um jogo. Noventa minutos (ou 180) para fazer o que nunca antes conseguiu.

A equipa de Francisco Neto, que goleou a Nova Zelândia, por 5-0, no último jogo de preparação para o "play-off" intercontinental, chega confiante ao encontro, depois de sete vitórias consecutivas. Marcou 25 golos, o que dá uma média de 3,57 golos por jogo. É esse o principal trunfo da equipa nacional, que tem várias jogadoras em forma. Ana Capeta, que bisou frente às neozelandesas, é uma delas. Também Jéssica Silva, Tatiana Pinto, Diana Silva, Telma Encarnação e Vanessa Marques andam de pé quente.

Pela frente, uma seleção dos Camarões experiente e que sabe tapar os caminhos para a sua baliza. As africanas só concederam golos em cinco dos últimos 13 jogos e, apesar do "ranking" FIFA inferior (58 contra 22), têm bastante mais tarimba em palcos internacionais que Portugal. Estiveram nos Mundiais de 2015 (Canadá) e 2019 (França) e chegaram aos oitavos de final em ambas as ocasiões. Os Camarões chegaram à final do "play-off" (Portugal já estava apurado) após derrotarem a Tailândia, por 2-0. A lenda Gabrielle Onguéné, de 33 anos, saltou do banco para bisar, na segunda parte, e dar cor ao domínio das leoas indomáveis, que sofreram um revés perto do final: a guarda-redes titular, Ange Bawou, foi expulsa e não defrontará Portugal.