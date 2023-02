Andreia Jacinto: "É o jogo mais importante da nossa história"

A internacional portuguesa Andreia Jacinto admite que o jogo com os Camarões, do "play-off" intercontinental de acesso ao Mundial 2023, é o "mais importante" da história do futebol feminino nacional.

"Estamos com muita vontade que chegue o jogo. É o jogo mais importante da nossa história e estamos a apenas um passo de estar no Mundial", diz a média da Real Sociedad, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na Nova Zelândia.