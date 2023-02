Fátima Pinto. “Temos que dar o nosso melhor"

A seleção portuguesa de futebol feminino vai defrontar os Camarões no “play-off” intercontinental de acesso ao Mundial, que vai decorrer na Nova Zelândia e na Austrália. A médio Fátima Pinto garante que a equipa “está preparada”.

“Estamos preparadas, o grupo todo está concentrado e as jogadoras estão todas com o mesmo pensamento. Essa sintonia é muito importante", referiu.

Os Camarões estão no lugar 58 do “ranking” da FIFA. Já Portugal é 22.º, mas não há favoritismos à partida, garante a jogadora do Alavés, de Espanha.

"Os Camarões são uma equipa muito forte fisicamente, e apostam muito nos duelos um contra um. Temos de estar muito atentas a isso. Nos jogos a eliminar, o ranking pouco importa. São jogos de tudo ou nada. A verdade é que as camaronesas têm experiência de Campeonato do Mundo e nós não. Podem, por isso, ter uma maturidade superior à nossa", referiu.

Um dos trunfos lusos pode ser a eventual desorganização tática das adversárias: "Taticamente, as camaronesas podem desorganizar-se um bocadinho e nós podemos ganhar vantagem nesses momentos".

Na quarta-feira, às 06h30 hora portuguesa, Portugal defronta Camarões. Quem vencer carimba o passaporte para o Mundial 2023. No caso luso será uma estreia.