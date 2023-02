Mundial feminino. Camarões são o adversário de Portugal no jogo decisivo

Portugal já conhece o adversário da final do play-off intercontinental, que vale acesso ao Mundial de futebol feminino que se realizará ainda este ano, na Nova Zelândia.

No jogo das meias-finais, os Camarões venceram por 2-0 a Tailândia, em Hamilton, e marcaram lugar no jogo decisivo, que se disputa na próxima quarta-feira, dia 22, às 19h30 horas locais (6h30 horas em Lisboa).

A seleção feminina esteve no Estádio Waikato, em Hamilton, a assistir, num jogo que ficou marcado pelos golos vindos do banco da avançada Gabrielle Onguene, do CSKA Moscovo, que entrou aos 74 minutos para dar a vitória aos Camarões com golos aos 79 e 82.

O Mundial de futebol feminino realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto deste ano, na Nova Zelândia.