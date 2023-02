Pepe espera que mandado de Roberto Martínez na seleção seja de "continuidade"

Questionado sobre se será elegível para o Euro 2024, Pepe coloca uma condição natural: "Se estiver no ativo, estarei sempre disponível."

Em entrevista à Sport TV, transmitida esta sexta-feira, o central do FC Porto faz votos de que o novo selecionador nacional "possa chegar e dar continuidade aos últimos anos".

Pepe espera que Roberto Martínez dê continuidade ao trabalho de Fernando Santos, no sentido de continuar a conquistar títulos e a fazer de Portugal uma das seleções mais fortes do mundo.

O central não esconde que "é difícil falar de Fernando Santos", que proporcionou dois títulos a Portugal - o Euro 2016 e a Liga das Nações de 2019.

"Quando ele chegou, muita gente não gostava dele e o nosso presidente teve a coragem de apostar nele. Ele deu muita estabilidade à nossa seleção e a possibilidade de a gente perceber que lutávamos pela nossa nação, que ali não havia clubes. Aprendi muito com ele. Tenho-o no coração", declara.



A poucos dias de completar 40 anos, Pepe admite que terminar a carreira já no final da época é uma possibilidade. No entanto, se continuar a sentir-se competitivo, renovará com o FC Porto.