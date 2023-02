Falta de treinos na Nova Zelândia "não é desculpa" para a seleção feminina

A falta de treinos da seleção feminina na Nova Zelândia, devido ao mau tempo, não é desculpa para a equipa. O selecionador Francisco Neto gostaria de ter tido mais tempo no relvado, mas está já focado no jogo de preparação desta sexta-feira frente à seleção local.

"Não pudemos ir ao relvado nos primeiros dias, são situações que ninguém controla, no entanto, estamos todos bem de saúde e a fazer o nosso trabalho de adaptação ao fuso horário. Gostaríamos de ter treinado mais vezes, é verdade, mas não pode haver desculpas para não termos sucesso", começa por dizer.

É o jogo de preparação da seleção para o "play-off" decisivo na próxima quarta-feira, frente à Tailândia ou Camarões. Quem vencer, segue para a fase final do Mundial, uma presença que seria inédita no futebol feminino português.

"Já temos todas as jogadoras connosco. Algumas ainda em processo de adaptação por terem chegado mais tarde. Sabíamos que isso ia acontecer e estamos preparados. Agora, acima de tudo, queremos aproveitar o jogo com a Nova Zelândia para ter boas sensações e, ao mesmo tempo, corrigir detalhes na equipa e nas jogadoras. Queremos prepará-las e estimulá-las para aquilo que será o grande jogo do dia 22, que é o mais importante para nós", atira.