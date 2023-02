Conheça as convocadas da seleção nacional para o "play-off" do Mundial feminino

Francisco Neto, selecionador nacional, anunciou a lista de 25 jogadoras que vão disputar o "play-off" de apuramento para o Campeonato do Mundo.

Há apenas uma estreia na lista, a defesa-central Ana Seiça, do Benfica.

A seleção nacional luta pela participação inédita num Mundial. Pela frente terá, no "play-off" intercontinental, os Camarões ou a Tailandia no dia 22 de fevereiro. Antes, Portugal ainda mede forças com a Nova Zelândia, no dia 17, num jogo de preparação.

Portugal ficou no segundo lugar do grupo H de qualificação para o Mundial, atrás da Alemanha. No "play-off" europeu, em outubro, venceu a Bélgica e a Islândia. Falta apenas um jogo para a qualificação para a fase final.

A nona edição está marcada para a Austrália e a Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023.

As 25 convocadas:

Guarda-redes: Rute Costa, Inês Pereira e Patrícia Morais.

Defesas: Ana Seiça, Carole Costa, Catarina Amado, Diana Gomes, Joana Marchão, Lúcia Alves e Sílvia Rebelo.

Médios: Ana Rute, Andreia Norton, Andreia Jacinto, Dolores Silva, Fátima Pinto, Francisca Nazareth, Tatiana Pinto e Vanessa Marques.

Avançadas: Ana Borges, Ana Capeta, Carolina Mendes, Diana Silva, Jéssica Silva, Kelsey Araújo e Telma Encarnação.