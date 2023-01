Jogo Ronaldo-Messi “atrai atenções” em Riade

O jogo entre Cristiano Ronaldo e Messi, em Riade, está a captar atenções, mas o grande foco dos sauditas está mais virado para a estreia do português no Al Nassr, no campeonato.

Depois da Supertaça de Espanha e de Itália, esta quinta-feira o estádio Rei Fahad recebe as duas maiores figuras do futebol mundial: Ronaldo e Messi.

O português vai ser o capitão de uma equipa composta por jogadores do Al Nassr e do Al Hilal, enquanto que o argentino está integrado neste jogo de exibição do PSG, onde estão também Mbappé e os portugueses, Danilo, Vitinha e Renato Sanches. Falha o jogo Nuno Mendes que está lesionado.



Dois anos e meio depois, Ronaldo e Messi reencontram-se em campo, às 17h00, num estádio lotado e que tem mexido com a cidade, como explica Emanuel Novo, guarda-redes português que joga no Al-Riyadh e que também assistiu ao Milan-Inter, da Supercoppa 2022.

“Os sauditas centram-se muitos nas estrelas. Isto também puxa muita atenção para eles. Ainda ontem estive na supertaça italiana e nota-se uma aderência grande a jogos deste nível”, explica Emanuel Novo, em Bola Branca.