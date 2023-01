Roberto Martínez assiste a partida em Braga

O novo selecionador nacional, Roberto Martínez, está em Braga para assistir ao jogo entre o Sp. Braga - Boavista, da jornada 16 da I Liga.

É o primeiro jogo que o treinador espanhol assiste em Portugal desde que assumiu o lugar que era de Fernando Santos.

Nos primeiros dias no cargo, Martínez viajou até à Arábia Saudita para falar com o capitão Cristiano Ronaldo. Falou também com William Carvalho, jogador do Bétis, que também estava no país para disputar a Supertaça de Espanha.

Roberto Martínez está acompanhado por João Vieira Pinto, diretor da Federação Portuguesa de Futebol.

Em campo está um dos 26 atletas que esteve pela equipa das quinas no Qatar: Ricardo Horta.