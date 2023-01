​Mourinho: "Presidente da FPF disse-me que eu era a única escolha” para a seleção

José Mourinho adianta que recusou o convite para ser selecionador nacional e optou por continuar na AS Roma.

"Hoje posso falar-vos de algo que provavelmente não vos vai interessar, mas aproveito esta oportunidade para agradecer ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, porque o que ele me disse deixa-me orgulhoso. O facto de ter dito que eu não era a sua primeira escolha, mas sim a única escolha, deixa-me orgulhoso”, declarou o treinador da Roma, citado pelo jornal italiano "Gazzetta dello Sport".

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta semana o espanhol Roberto Martínez como novo selecionador nacional.

Na apresentação, o presidente da FPF garantiu que só Roberto Martínez recebeu proposta para ser o novo selecionador nacional e definiu objetivos mais ambiciosos que nunca para o espanhol: chegar às meias-finais de todas as provas.

Fernando Gomes não confirmou nem desmentiu que tenha havido interesse em José Mourinho, no entanto, garantiu que só um treinador recebeu uma proposta: o novo selecionador nacional.



"O que nos interessou desde a primeira hora foi definir o perfil de selecionador que queríamos. Falámos, nesta procura, com muita gente. Todos sabem que tenho um relacionamento grande com a generalidade dos treinadores portugueses, com quem falo regularmente. O que posso confirmar é que a única proposta concreta que fizemos para ser selecionador foi ao Roberto Martínez", sublinhou o dirigente.