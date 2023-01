"Roberto Martínez não conseguiu convencer adeptos belgas"

Jorge Teixeira, defesa português que tem oito épocas de experiência no futebol belga e joga atualmente no Sint-Truiden, ficou surpreendido com a escolha de Roberto Martínez para o cargo de selecionador de Portugal.

O argumento é simples: se não convenceu os belgas, como vai convencer os portugueses? "Para mim foi uma surpresa, porque Portugal tem bons treinadores. Aqui na Bélgica também foi um pouco surpreendente, porque ele fez um bom trabalho no Mundial 2018 [na Rússia], mas com os jogadores que ele teve, as pessoas não ficaram muito contentes com o trabalho dele e, por isso, foi uma surpresa ele assinar por Portugal", admite, em entrevista à Renascença.

Jorge Teixeira destaca o 3.º lugar obtido no Mundial da Rússia como o grande resultado de Roberto Martínez e aposta nos jovens como o mérito do novo selecionador português. No entanto, estes dois pontos positivos não são suficientes para que a passagem pela Bélgica seja considerada um sucesso.

"Começou bem no Mundial 2018, mas com o passar dos anos alguns dos jogadores começaram a perder a forma física, e isso resultou numa má prestação da Bélgica no Mundial do Qatar. É um treinador que aposta nos jovens, aqui na Bélgica começou a introduzir jogadores jovens na seleção, mas a má forma de alguns jogadores mais experientes não ajudou à sua integração. Mas os adeptos não ficaram contentes com ele, porque tinha muita qualidade na seleção, mas não conseguiu aproveitar", afirma.